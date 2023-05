Un animateur de centre de loisirs jugé pour agressions sexuelles : il dit être obsédé par les collants

Elles disaient avoir "un secret" avec l'animateur du centre de loisirs. Et ce sont les mêmes mots qui reviennent chez ces douze fillettes, âgées entre 3 et 6 ans, lorsqu'elles sont interrogées en 2017 après le témoignage de l'une d'elles : caresses, bisous sur la bouche et doigt "dans la minette".

Ses victimes sont des filles uniquement. À la barre, l'ancien animateur déclare être attiré depuis toujours par les collants. « Adolescent, je touchais les collants de ma sœur, c’est du fétichisme si vous voulez », explique le trentenaire à la présidente du tribunal correctionnel de Nantes.

Il reconnaît avoir caressé les jambes de ces petites filles quand il leur lisait une histoire, elles sur ses genoux. Ou pendant la sieste. "C’est juste pour la texture du collant", assure-t-il, "ça ne me provoque pas d’excitation". "Dans ce cas, achetez des collants", lui répond la présidente. « Ce n’est pas la même chose », rétorque-t-il.

L’homme reconnaît qu’il n’aurait pas dû caresser les jambes de ces petites filles. Mais il affirme n’être jamais allé plus loin. Le discours est confus, il avoue en même temps être pédophile car il se masturbe devant l’ordinateur, quand il regarde des photos d’enfants en collant.

Pour le prévenu, les enfants mentent mais il ne parvient pas à expliquer leurs traumatismes

Ce qui ne l’empêche pas d’afficher une certaine assurance face au tribunal et aux avocats. "Ni vous ni les parents ne peuvent le savoir", lance-t-il à une juge à propos de ce qui se passait dans les toilettes du centre de loisirs. L'ancien animateur remet souvent en cause la parole des enfants : "Là, elle ment".

Comment expliquer alors cette fillette qui ne veut plus aller aux toilettes, fait pipi sur elle et réclame des couches la nuit ? Et cette autre qui a quitté le centre de loisirs pour passer trois jours à l'hôpital sans que les examens médicaux ne révèlent rien ? Ou encore cette autre qui, à trois ans, mime un acte sexuel avec ses deux poupées ? Le prévenu n'a pas de réponses à apporter.

"Une certaine inclinaison pédophile" d'après l'expertise psychiatrique

L'expertise psychiatrique décrit "un sujet d'intelligence moyenne avec une certaine inclinaison pédophile, qu'il associe à une fixation fétichiste." Depuis, l'ancien animateur prend un médicament et se dit "beaucoup moins attiré par les collants." Né au Brésil, il a été adopté en France à l'âge de 6 mois. Quand il était petit, il était collé à sa maman. Ce qui fait dire au psycologue qui l'a suivi qu'il va "chercher les jambes de sa mère". Pour le psychiatre, au contraire, ce fétichisme n'a pas de lien avec la petite enfance.

Sorti de prison en août 2018 et placé depuis sous contrôle judiciaire, le trentenaire a retrouvé du travail. Il vit toujours chez ses parents. Et quand son avocat lui demande comment il voit son avenir, il répond : "Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Et je ne veux pas d'une femme qui mette des collants."