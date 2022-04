Un animateur périscolaire accusé d'attouchements sur mineurs à l'école Simone Veil d'Avignon

Un animateur préscolaire de l'école Simone Veil est accusé d'attouchements sur des jeunes enfants. Il était en charge de l'aide aux devoirs le soir dans l'école, et au moins deux petites filles en classe de CE2 et de CM2 auraient été victime d'attouchements. Cet animateur a été recruté par la mairie d'Avignon avec un diplôme, le BAFA et un extrait de casier judiciaire vierge.

Des propositions de baby-sitting à prix cassés

Les écolières ont alerté leurs parents et d'autres encadrants de l'école. Elles ont expliqué que le jeune animateur les touchait à des endroits bizarres comme la poitrine. L'encadrant aurait aussi écrit des lettres aux parents des petites filles pour leur proposer des babysitting à prix cassés le weekend.

L'animateur rôdait autour de l'école après sa mise à l'écart

En apprenant son comportement la mairie a écarté ce salarié. Elle lui a interdit l'accès à l'école et une procédure de licenciement a été engagée. Mais l'animateur suspendu a été aperçu rôdant autour de l'école Simone Veil, le soir, à l'heure de la sortie de l'aide aux devoirs. La police municipale s'est donc postée quotidiennement devant l'école pour assurer la sécurité des enfants et rassurer les parents. Les parents des jeunes victimes ont déposé plainte. Une enquête a été confiée à un juge d'instruction.