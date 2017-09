Un animateur soupçonné de pédophilie dans un centre de loisirs de La Roche-sur-Yon

Un animateur en centre de loisirs de La Roche-sur-Yon a été mis en examen et placé en détention cet été, a appris ce mercredi France Bleu Loire Océan. Il est soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur des enfants.

Un animateur d'un centre de loisirs de La Roche-sur-Yon a été mis en examen et incarcéré au cœur de l'été, soupçonné d'actes pédophiles sur de jeunes enfants. Le suspect travaillait en tant que vacataire, essentiellement les mercredis et pendant les vacances scolaires depuis quatre ans au centre de loisirs de Pont-Boileau à La Roche-sur-Yon. Ce centre accueille de nombreux enfants âgés de 2 à 6 ans.

L'homme conteste une partie des faits

L'homme a été placé en détention provisoire pour "des viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans" alors qu'il travaillait toujours dans le centre de loisirs. Mais le suspect conteste une partie des faits qui lui sont reprochés.Trois à quatre plaintes ont été déposées. L'enquête doit maintenant déterminer si d'autres enfants ont pu être victimes de cet animateur et depuis combien de temps. L'instruction s'annonce longue et compliquée, étant donné le jeune âge des enfants concernés.

L'association des maisons de quartier de La-Roche-sur-Yon (AMAQY) qui gère les centres de loisirs et qui est chargée du recrutement des animateurs évoque un jeune homme sans problème. L'association a décidé de se porter partie civile dans cette affaire.