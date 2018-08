Jarny, France

Une soirée de fête qui se termine de manière dramatique. Les pompiers sont intervenus, dimanche, vers quatre heures et demi du matin, à la limite de Jarny et Labry, dans le Pays-Haut, pour secourir un homme qui venait d'être victime d'un coup de couteau à la gorge.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ce trentenaire célébrait son anniversaire avec des amis. Une soirée vraisemblablement très alcoolisée, les circonstances du drame sont donc pour l'instant très floues. Mais l'agresseur ne faisait visiblement pas partie des invités.

L'auteur présumé des faits en garde à vue

Pourquoi en est-il venu à attaquer la victime ? On ne le sait pas encore. Toujours est-il que l'auteur présumé des faits, un jeune homme de 22 ans, s'est rendu de lui-même au commissariat de Conflans-en-Jarnisy, un peu peu plus tard dans la journée, et placé en garde à vue.

Une information judiciaire pour tentative d'homicide a été ouverte. Le suspect était ce lundi après-midi en cours de déférement au parquet de Nancy. La victime, quant à elle, se trouve dans un état désespéré à l'hôpital de Mercy à Metz.