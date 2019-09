Un anniversaire tourne mal en Charente-Maritime : trois blessés dont un garçon de 12 ans

Rioux, France

Trois blessés dont deux graves parmi lesquels un garçon de 12 ans, victime collatérale. Un anniversaire a mal tourné à Rioux, dans le sud de la Charente-Maritime, dans la nuit de samedi à dimanche.

Tout commence avec une bagarre aux alentours de trois heures du matin sur le parking de la salle des fêtes où se déroule l'anniversaire. Après la rixe, l'un des hommes impliqués prend sa voiture, un 4x4, et fait une marche arrière. On ne sait pas pour le moment si elle était volontaire ou non. Mais, dans sa manœuvre, l'homme percute une baie vitrée qui explose. Et ce sont en fait les éclats de verre qui ont grièvement blessé le garçon de 12 ans qui se trouvait alors dans la salle. Pris en charge par les pompiers, il a du être transporté à l'hôpital de La Rochelle.

Deux autres personnes ont aussi été blessées, des hommes de 48 et 54 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital de Saintes. Impossible pour l'instant de savoir s'ils ont été blessés dans la bagarre ou par les éclats de verre.

Le conducteur du véhicule a lui pris la fuite avant d'être interpellé chez lui par les gendarmes. La salle a été fermée au public et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de la rixe et le caractère volontaire ou non de la marche arrière.