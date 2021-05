Un ânon d'un élevage retrouvé dépecé dans l'Île de Ré

"Il faut vraiment être malade, désaxé, fou furieux pour avoir autant de lâcheté envers un petit animal qui n'a que quelques heures" tonne l'éleveur Régis Lau. Il élève depuis 20 ans des baudets du Poitou au pied de la citadelle de Saint Martin de Ré. Tous les touristes connaissent ses bêtes qui paissent tranquillement sous les remparts. Dimanche matin, Régis Lau a découvert le cadavre mutilé d'un ânon dans les douves : la tête était séparée du corps, l'abdomen n'était plus là, et il n'y avait pas non plus de sang. "Comme si on l'avait aspiré avant" s'interroge Régis Lau.

C'est une main habile qui a fait ça, l'animal était vraiment désossé - Régis Lau, éleveur

L'ânon n'a vécu que quelques instants, il serait né entre 6h et 8 heures dimanche matin. "Il y avait le premier petit caca après la tétée" constate l'éleveur. Le petit âne a donc tété, il a aussi sans doute fait quelques pas : il n'y avait plus, sous ses sabots, la sorte de gélatine présente à la naissance.

"C'est un petit peu troublant qu'un animal soit dépecé et qu'il n'y ait pas de traces de sang" insiste Régis Lau, sans pouvoir s'empêcher de penser aux informations qui ont circulé ces derniers mois sur les réseaux sociaux, autour de mutilation d'équidés. Mais il est encore trop tôt selon la gendarmerie de Charente-Maritime pour privilégier une hypothèse, l'enquête judiciaire qui a été ouverte ne fait que commencer.

La construction d'une asinerie est en bonne voie

La gendarmerie va renforcer sa vigilance autour des ânes, qui continuent à brouter au pied des remparts. "Je n'ai pas les moyens de les mettre dans un espace clos fermé, je n'ai pas les moyens de mettre de la vidéo surveillance" indique Régis Lau. "Je vais continuer en espérant que ce mec ne recommence pas". Une nouvelle agression, dit-il mettrait en péril son élevage.

Le maire de Saint-Martin, et le président de la Communauté de Communes qui sont venus dimanche l'assurer de leur soutien, lui ont indiqué que sa demande de permis de construire pour une asinerie est en bonne voie. Elle permettra, dans l'avenir, de mettre ses bêtes à l'abri. D'ici là, il espère ne plus retrouver de cadavre d'âne dépecé, il a fait circuler.sur les réseaux sociaux, des conseils de prudence aux autres éleveurs de l'Île,