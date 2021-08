Un apiculteur périgourdin visé par une tentative de vol de ses ruches

Un apiculteur a été victime par d'une tentative de vol ce lundi à Biras (Dordogne). Il a retrouvé six ruches dégradés et environ 5.000 abeilles mortes au sol. Noël Bruteneau va déposer plainte et a décidé d'installer des caméras dans ses ruchers.

C'est un phénomène qui prend de l'ampleur : le vol de ruches. Noël Bruneteau, apiculteur en Dordogne va déposer plainte après une tentative de vol dans son rûcher à Biras.

Le ou les voleurs sont finalement partis sans les ruches

Ce lundi 23 août, il décide de s'y rendre pour récolter son miel. "J'arrive, je suis content mais alors après quand j'ai vu cet état là des ruches ... C'est révoltant !". A son arrivée, l'apiculteur découvre, sur le bord du chemin, des hausses, ce sont les étages à l'intérieur des ruches qui font office de magasin de miel. "Dans une hausse, c'est entre 15 à 20 kilos de miel de tournesol. Dans la commune il y a plus de 30 hectares de tournesols", précise-t-il. Ces hausses ont été abandonnées par le ou les voleur(s). Noël Bruneteau a son hypothèse : "Ils ont dû oublier qu'il y avait des abeilles à l'intérieur et ils se sont sans doute fait piquer de tous les côtés".

5.000 abeilles retrouvées mortes

Environ 5.000 abeilles ont été retrouvées mortes près des ruchers dégradés - Noël Bruteneau

Plus loin dans le champs, il retrouve six ruches éventrées, avec les toits ouverts. "Heureusement que nous sommes au mois d'août. S'il avait fait froid ou s'il avait plu, j'aurais perdu toutes mes ruches". Il a toutefois retrouvé environ 5.000 abeilles mortes sur le sol. "Elles ont certainement été attaquées par les abeilles des autres ruches. Il faut savoir que les abeilles ont leur propres ruches. Si elles ont le malheur d'aller dans une autre, elles ont de grandes chances de faire tuer. Sauf si ce sont des butineuses. Voilà, donc les voleurs les ont abandonnées, laissées hors de leur ruches. Les autres abeilles sont venues piller ce miel qui étaient à l'intérieur. Il ne faut pas oublier qu'elles crèvent de faim en ce moment".

La société est complètement devenue folle

Cette année, les abeilles ont des difficultés à se nourrir à cause de la météo. Avec le froid et la pluie, la floraison n'a pas été suffisante. Cela a des conséquences sur la récolte de miel, "en Dordogne, il y a entre 30 et 40% de pertes", indique Noël Bruneteau.

L'apiculteur accuse également le coup parce les vols de ruches sont de plus en plus fréquents. "Ce n'est pas Marseille, ce n'est pas l'Afghanistan mais dans les petits villages, on les subit de plus en plus. C'est difficile pour le monde agricole en général : à cent mètres de mon rucher, un couple d'agriculteur s'est fait voler deux agneaux. Pourquoi en arrive-t-on à ce stade là ? La société est complètement devenue folle. Mais il y a moins de miel, une ruche ça vaut 200 euros, un essaim, ça vaut entre 130 et 150 euros. Sachant que l'an prochain les prix vont augmenter parce qu'il y a eu beaucoup de mortalité".

L'apiculteur va installer des caméras dans ses ruchers

Face à ce fléau, de nombreux apiculteurs investissent dans des puces qu'ils installent dans leurs ruches et/ou dans des caméras de vidéo-surveillance. "A savoir qu'une puce coûte environ 80 euros. Une caméra c'est 150 euros. C'est pas normal, on n'est pas la banque de France quand même", s'agace l'apiculture. Mais il va tout de même acheter des caméras qu'il installera dans ces ruchers prochainement.