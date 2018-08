Ce mardi matin, à 5H20, les pompiers du SDIS d'Indre et Loire ont été appelés pour éteindre l'incendie d'un appartement à Saint-Cyr-Sur-Loire. Des dégâts mais aucun blessé.

Indre-et-Loire, France

Un appartement a été détruit par le feu dans un immeuble de 8 étages de St Cyr-sur-Loire, allée Jacques Chevalier. Le feu a pris ce mardi matin à 5h et demi au 4ème étage. Fort heureusement l'appartement était inoccupé, il n'y a donc aucune victime et aucun relogement ne sera nécessaire. 24 personnes dont 8 enfants ont cependant été évacués pendant que les pompiers combattaient l'incendie. Elles ont rejoint leurs logements dans la matinée. On ne connait pas l'origine du sinistre.