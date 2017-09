Un feu d’appartement ce lundi midi au 2ème étage d’un immeuble à Saint Rémy de Provence. Une bouteille de gaz a explosé sur le balcon de ce bâtiment situé avenue des Martyrs de la Galine. Il n'y a pas de blessés.

Un appartement d’une superficie de 80 m 2 a été entièrement détruit ce midi par l’incendie provoqué par une explosion d’une bouteille de gaz sur le balcon d’un immeuble à Saint Rémy de Provence. La bouteille de gaz se trouvait sur le balcon et a explosé lors d’une opération de cuisson..

De gros moyens rapidement mobilisés

Le CODIS a immédiatement dépêché sur les lieux, 12 véhicules d’incendie et de secours et mobilisé 40 sapeurs-pompiers. La mise en œuvre de 3 lances à débit variable a permis de préserver les 3 logements adjacents et ceux des niveaux inférieurs.

La mobilisation des sapeurs pompier - Pompiers 13

Un appartement en feu à Saint Rémy de Provence. - Pompiers 13

Pas de blessés

Une résidente âgée de 34 ans et un nourrisson âgé de 5 mois ont été légèrement incommodés par les fumées, seul le nourrisson a été évacué, à titre préventif, à l'hôpital d' Avignon.