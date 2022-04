Un appel à la générosité pour aider une famille de Bazougers qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

Des parents et des amis de la famille de Bazougers, qui a tout perdu dans l'incendie de son pavillon dimanche 17 avril, lancent une cagnotte solidaire. Le couple et ses deux enfants ont besoin de la générosité des Mayennais pour se reconstruire au plus vite.

Un chien est mort dans l'incendie d'un pavillon dimanche 17 avril en début de soirée à Bazougers, une commune située entre Laval et Meslay-du-Maine. L'habitation, route de Forcé, était totalement embrasée à l'arrivée des secours. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés et ont réussi à éteindre le foyer principal. Aucune victime humaine n'est à déplorer. Malheureusement, les secours n'ont rien pu faire pour sauver le chien qui était à l'intérieur de la maison quand le sinistre s'est déclaré.

Le couple et ses deux enfants, qui habitaient là, ont tout perdu. Des parents et des amis lancent un appel à la générosité pour les aider à se reconstruire : "toute leur vie se trouvait dans cette maison, les enfants ont grandi dans cette maison, et aujourd'hui ils n'ont plus rien. Perdre sa maison, c'est comme perdre une partie de son histoire, une partie de sa vie".

►► Pour faire un don, cagnotte solidaire sur la plateforme Leetchi, c'est ici