Bayonne, France

Originaires de Conakry, Joseph et Koivogi ont fui la République de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Après deux ans d'errance au Mali, ils sont arrivés il y a une quinzaine de jours en France, où ils ont été d'abord pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance, avant d'être conduits vers la police au frontière à Hendaye.

Les deux Guinéens affirment avoir 17 ans. En tant que mineurs isolés, ils ont droit à une protection et ne peuvent être expulsés. Or, les enquêteurs établissent que leurs actes de naissances sont faux. Après deux jours de garde à vue, les deux jeunes hommes sont placés en détention provisoire, en attente de leur jugement.

"Présomption de minorité"

Mais pour leurs avocats et les associations de soutien aux migrants, leurs droits ont été bafoués. Ils estiment que la "présomption de minorité" n'as pas été respectée, et que c'est au procureur de prouver qu'ils sont majeurs, et non aux accusés de prouver qu'ils sont mineurs. Ils ont fait appel de cette décision.

Maître Vincent Faget défend l'un des deux Guinéens Copier

Le collectif Etorkinekin et la Cimade organisent une mobilisation de soutien jeudi à 14h, jour de leur comparution devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Ces deux associations dénoncent une "systématisation du refus de reconnaissance de minorité". Elles souhaitent aussi de manière plus large alerter sur les difficultés que rencontrent de plus en plus, d'après eux, les migrants mineurs pour faire valoir leurs droits fondamentaux.