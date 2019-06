Un appel à la solidarité pour aider Léonie et ses enfants victimes d'un incendie rue de Rome à Marseille

Après l'impressionnant incendie rue de Rome et le sauvetage héroïque des enfants par des passants, la famille de Léonie a tout perdu et se retrouve sans toit. Une habitante du quartier lance un appel à la solidarité sur France Bleu Provence un appel surtout pour trouver un logement.

Marseille, France

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux : le sauvetage héroïque des enfants pris au piège par les flammes dans un appartement rue de Rome à Marseille par des passants. Trois jeunes enfants de 6 mois, trois ans et cinq ans sont sains et saufs grâce à deux jeunes qui n'ont pas hésité à grimper sur la façade pour leur permettre d'échapper aux flammes. Sains et saufs, en bonne santé mais ils n'ont plus rien. Léonie leur maman, a tout perdu et ne sait pas où dormir.

C'est en voyant l'appartement brûler et après avoir revu Léonie dans la rue que Sabah Magyar, la voisine a décidé de lancer un appel à la solidarité pour venir en aide à la petite famille.

Ils ont besoin de tout : des vêtements, des couches, des lingettes, des jouets mais surtout ils ont besoin d'un toit - Sabah, la voisine

L'urgence absolue c'est de trouver un hébergement pour Léonie et ses 3 enfants. Jusqu'à ce lundi matin la famille était prise en charge dans un hôtel de la ville mais ce soir ils ne pourront plus y dormir.

Je demande aux propriétaires de faire un geste, d'ouvrir la porte de leur appartement vide pour permettre à Léonie et ses enfants d'être en sécurité et surtout ensemble. Nous devons trouver très vite un appartement pour tous les 4 - Sabah

Si vous voulez aider la famille vous pouvez participer à la cagnotte mise en ligne et/ou contacter Sabah au 07 67 19 92 07.