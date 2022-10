Féminicides : un appel à manifester ce dimanche à Paris pour dire "stop"

Place de Panthéon à Paris à 15h. Le collectif #NousToutes appelle à manifester ce dimanche dans la capitale pour rendre hommage "aux 100 femmes assassinées depuis le 1er janvier 2022". "Un seuil symbolique qui sera franchi ce week-end", a précisé le collectif à Radio France. "Nous ne voulons plus compter nos mortes !", déplore l'organisation.

ⓘ Publicité

Au 30 septembre, le collectif dénombrait 98 féminicides depuis le début de l'année 2022. "Ce décompte qui se veut sans discrimination, porte la volonté de n'invisibiliser aucune des femmes qui sont assassinées parce qu’elles sont des femmes", souligne un communiqué du collectif publié ce samedi. "Certaines ont été tuées par un membre de leur famille, d’autres pour avoir refusé un rapport sexuel ou en raison de leur transition de genre. D’autres encore ont été poussées au suicide par des hommes violents ou par le (cyber-) harcèlement sexiste et sexuel dont elles étaient victimes. Toutes ces mortes sont des féminicides", ajoute le communiqué.

Dans ce communiqué, #NousToutes dénonce "l'inaction des services judiciaires et des gouvernements". Le collectif critique notamment l'accueil des victimes de violences conjugales ou sexuelles dans les commissariats de police, dont les agents "ne sont pas correctement formés". "On ne les croit pas, on minimise les faits, on retourne la culpabilité", rappelle le collectif.

La justice est également critiquée. "En 2020, 80% des plaintes pour violences au sein du couple sont classées sans suite. Alors qu'on estime à minima que 213.000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Nous recensons un décès tous les deux jours en France. 65% des victimes de féminicides avaient saisi la police ou la justice, 30% des auteurs avaient été condamnés pour des faits de violences", pointe le collectif.

#Noustoutes réclame plus de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes, notamment des places en hébergement d'urgence, la mise en place des téléphones graves danger et davantage de dotations envers le fonctionnement du 3919. "Nous demandons un investissement conséquent de deux milliards d'euros chaque année pour garantir que les outils déjà disponibles soient renforcés et correctement mis en place", demande le collectif.

Une campagne de sensibilisation au consentement

Ce samedi, la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau, dans une interview diffusée sur le site du Parisien, a annoncé que le budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur allait doubler en 2023. Ce budget devrait ainsi passer de 1,7 à 3,5 millions d'euros annuels. Le gouvernement annonce aussi lancer une campagne de sensibilisation au consentement.