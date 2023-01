Un appel à manifester : "Piétons et cyclistes se déplacent au péril de leur vie dans le Grand Nancy"

Ce mardi 3 janvier, une cycliste est morte à Villers-lès-Nancy dans l'agglomération de Nancy, avenue Paul Muller, au niveau du pont qui enjambe l'autoroute A33. Une victime qui s'ajoute à deux autres depuis janvier 2022 dans le même secteur. Un cycliste a été percuté par une voiture à la fin du mois de novembre, et en janvier 2022, une piétonne a été fauchée par un véhicule alors qu'elle traversait sur un passage protégé.

Recueillement et revendications

"Dans le Grand Nancy, piétons et cyclistes se déplacent au péril de leur vie" réagissent neuf associations, Eden, Le MAN, Devibra, APECV St Fiacre, Greenpeace, Les Amis de la Terre, ANV-COP21, Flore 54. Elles appellent "tous les cyclistes, autres usagers de véhicules légers et citoyens à manifester ce samedi 7 janvier sur l'avenue Paul Muller à vélo, à trottinette, etc." En rendant hommage aux trois victimes depuis moins d'un an, le collectif veut "revendiquer des aménagements sécurisés pour les cyclistes et les piétons sur cet axe particulièrement dangereux".

"Le constat s'étend malheureusement à toute l'agglomération" dénoncent les associations

Les associations donnent rendez-vous à 15h30 au kiosque du parc Sainte-Marie à Nancy, un recueillement est prévu à 16h45 sur le lieu des deux premiers accidents, "au niveau du passage piéton de sortie du parc de Brabois", avenue Paul Muller à Villers-les-Nancy, puis vers 17h15 hommage sur le lieu du troisième accident au niveau du pont de l'autoroute.

Selon le collectif, si ces trois accidents se situent tous dans une même zone, avenue Paul Muller à Villers-les-Nancy, "totalement inadaptée aux mobilités actives et à la sécurité des plus vulnérables", "ce constat s'étend malheureusement à toute l'agglomération". Ajoutant que "40 ans de retard ont été accumulés dans la Métropole" (...) "Il est désormais vital, sans attendre des horizons lointains (2026,2035) de créer des itinéraires cyclables et piétons propres, efficaces et sécurisés, de baisser les vitesses de circulation ... "revendique le collectif dans un communiqué.