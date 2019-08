Un appel à témoin après l'accident qui a tué une jeune fille de 17 ans samedi à l'Isle d'Abeau

L'Isle-d'Abeau, France

L'accident est visiblement dû à une vitesse excessive. Samedi matin vers 4 heures, une voiture percute la barrière du pont qui surplombe la départementale 1006. Lors du choc, une jeune fille de 17 ans, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, est éjectée du véhicule et se retrouve en contre bas, sur la départementale au moment où passe un véhicule qui lui roule dessus.

Les gendarmes savent maintenant que le conducteur de cette voiture s'est arrêté, il a tenté de porter secours à la jeune fille, avec un autre homme arrivé au même moment sur le lieu de l'accident. C'est ce témoin qui a contacté la police.

Aujourd'hui, les enquêteurs recherchent donc des automobilistes qui circulaient sur la départementale 1006 afin de les aider à identifier le conducteur de la voiture qui a écrasé la victime, car ce dernier a pris la fuite avant l'arrivée des secours.

Pour contacter la gendarmerie, vous pouvez appeler au 04 74 27 13 32

Dans la voiture, qui a percuté le pont, en plus de le jeune fille qui est morte, il y avait deux autres jeunes de 17 et 18 ans qui ont gravement blessés, le conducteur dont le pronostic vital n'est plus engagé et une autre jeune fille toujours dans un état critique.