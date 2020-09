Un appel à témoin après l'incendie du centre de loisirs de Saint-Domineuc

La communauté de brigades de gendarmerie de Combourg/Saint-Domineuc, qui enquête sur cet incendie, n'a pas de piste pour le moment . Les gendarmes recherchent tout élément et témoignage sur les circonstances de l'incendie, le départ du feu et l'activité dans le centre bourg de Saint-Domineuc entre 18h00 et 22h00 ce dimanche. Si vous disposez d'informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Combourg au 02 99 73 06 17 ou sur le site cob.combourg@gendarmerie.interieur.gouv.fr.



Le bâtiment est très endommagé

Le feu est parti vers 22h00 sous le préau du centre de loisirs puis s'est propagé à une partie de la toiture. Les pompiers d'Ille-et-Vilaine ont mis plus de 6 heures à éteindre le feu. Le centre de loisirs n'est pas détruit mais il sera inutilisable au moins pendant plusieurs jours