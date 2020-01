Un appel à témoins après une disparition inquiétante à Combrit

Combrit, France

Les gendarmes de Pont-L'Abbé lancent un appel à témoin après la disparition de Gaël Ropars, un habitant de Combrit âgé de 35 ans.

Il a quitté le domicile familial à pied samedi vers 20 heures et n'a pas donné signe de vie depuis. Il mesure 1m85 et est de corpulence fine. Lors de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon de jean bleu, d’un pull-over noir, d’une veste en cuir noire et portait des chaussures de randonnée. Il a pour habitude de se promener sur les plages, dans les bois et sur les chemins du secteur de St Marine.

Si vous l'apercevez, vous pouvez contacter la gendarmerie de Pont-L'Abbé au 02.98.87.06.64.