Agnin, Isère, France

Il était 17h15 lundi soir dans un quartier proche de l'école dans le centre d'Agnin. Un homme de 25 à 30 ans a tenté d'emmener un garçon de 11 ans qui descendait du bus. L'enfant a eu le bon reflex, il a réussi à s'échapper. La gendarmerie de Vienne recherche depuis cet homme de corpulence moyenne d'un mètre 75 environ, tout habillé de noir.

Un homme d'environ 1.75 mètre tout habillé de noir

Il portait un survêtement noir -veste et pantalon- de marque Nike avec le logo du Barça, le club de football de Barcelone . Son visage était caché jusqu'aux yeux par un tour de cou noir et par des grosses lunettes avec des montures noires -comme celle du rappeur Maître Gims. Il a les cheveux noirs, mi-longs jusqu'aux oreilles et le crâne partiellement rasé sur les tempes et à l'arrière de la tête.

Si vous avez des renseignements il faut appeler le 04 74 53 10 17, c'est la Compagnie de Gendarmerie de Vienne, en demandant la brigade de recherche.

On leur demande d'accompagner leurs enfants et de garder leur sang froid (l'appel du maire d'Agnin aux habitants)

Christian Monteyremard, le maire d'Agnin, appelle les habitants à ne pas céder à la psychose. Il les invite néanmoins à une vigilance accrue et à accompagner notamment les enfants à l'école .

