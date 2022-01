Un appel à témoin de la gendarmerie après une altercation à Dinan

La brigade de gendarmerie de Dinan lance un appel à témoin après une altercation en pleine rue entre un jeune homme et une jeune femme ce lundi 24 janvier. Elle recherche notamment le passant qui les a séparés.

L'altercation a eu lieu ce lundi 24 janvier entre 17h et 17h15 rue Saint-Sauveur à Dinan

L'altercation entre un jeune homme et une jeune femme s'est produite ce lundi 24 janvier entre 17h et 17h15 dans la rue Saint-Sauveur de Dinan, dans les Côtes-d'Armor. C'est un passant qui les a séparés et qui a ramené la jeune femme chez elle.

Les gendarmes de Dinan ont publié l'appel à témoins sur leur page Facebook - Facebook de la gendarmerie des Côtes-d'Armor

Les gendarmes, qui ont ouvert une enquête dans cette affaire, recherchent ce passant ou toute personne qui aurait été été témoin de la scène. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Dinan au 02 96 87 74 00 ou composez le 17.