Un appel à témoin de la gendarmerie entre Le Gua et Vif

Les gendarmes de la compagnie de Grenoble lancent un appel pour une "disparition inquiétante" dans le secteur de Vif. Depuis le 26 janvier en fin d'après-midi Nicole Saugnier, veuve Starzec, âgée de 76 ans, n'a plus été vue. La dernière fois c'était sur la commune de Le Gua entre 16h et 18h. La septuagénaire "souffre de troubles cognitifs" précise la gendarmerie, qui livre un descriptif détaillé sur sa page Facebook et demande de contacter la gendarmerie de Vif au 04-76-72-63-22 ou de composer le 17, si vous avez la moindre information à fournir.

