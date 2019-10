Un appel à témoins est lancé pour retrouver un jogger disparu à Seyssins

Seyssins, France

Des gendarmes du PGHM et du Groupe Montagne de la Gendarmerie assistés d'une équipe cynophile ont ratissé mardi matin le bois des Vouillants au pied du Vercors sur la commune de Seyssins (Isère). Ils sont à la recherche d'un homme de 46 ans, Sébastien Bouvier qui est parti courir dans le bois dimanche matin à 10 heures.

Un SMS pour annoncer qu'il serait en retard, puis plus rien

Il devait retrouver sa compagne ensuite, mais à 10h45, il lui a envoyé un SMS pour lui dire qu'il serait en retard. Depuis plus rien. Il n'a plus donné de signe de vie et son téléphone est resté sur le même relais. Les recherches sont donc concentrées dans un périmètre de 18 km de diamètre dans ce secteur boisé et escarpé.

Sébastien Bouvier portait une tenue de sport noire, short et tee-shirt. Il mesure 1,80 mètre, il a des cheveux bruns, des yeux marrons et porte des lunettes.

Si vous avez des informations, appelez la brigade de gendarmerie de Seyssinet au 04 76 21 55 22.