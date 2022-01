Un appel à témoin lancé après l'agression d'Arnaud, en marge du match Lille-Wolfsburg en septembre

Les faits s'étaient produits le 14 septembre dernier, en marge du match de Ligue des Champions entre Lille et Wolfsburg au stade Pierre Mauroy. Une bagarre avait éclaté entre plusieurs personnes à l'extérieur du stade. Un supporter, nommé Arnaud, coach du FC Santes, avait été grièvement blessé. Pendant plusieurs jours, son pronostic vital avait été engagé, et il était resté plusieurs semaines dans le coma. Quatre mois plus tard, la police du Nord lance un appel à témoin pour continuer à avancer dans l'enquête.

Selon le parquet, c'est une altercation entre deux groupes qui pourrait être à l'origine de la bagarre : un groupe qui aurait importuné une jeune femme dans un bar près du stade et un autre groupe qui l'aurait défendue. La police engage toute personnes ayant des renseignements à appeler le 03 62 59 80 77 ou le 06 18 57 39 80.