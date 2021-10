Un appel à témoin lancé après l'agression sexuelle d'une jeune femme près de Vannes

Une enquête judiciaire a été ouverte après l'agression sexuelle d'une jeune femme par un homme à Saint-Avé, le mercredi 6 octobre dernier. La compagnie de gendarmerie de Vannes lance un appel à témoins. Les faits se seraient déroulés sous un arrêt de bus, vers 8 heures le matin, route de Meucon, près de la Chapelle-Saint-Michel.

Un portrait robot diffusé

La gendarmerie publie un portrait robot. Agé d'environ 45 ans, l'homme est de type européen, de corpulence normale et mesure entre 1 mètres 75 et 1 mètre 80. Il a les yeux foncés de couleur marron, des cheveux très courts clairsemés. L'individu était vêtu d'un pull noir, d'un pantalon de couleur noir, d'une casquette bleu et d'un masque chirurgical. Il avait un odeur de tabac, selon l'appel à témoins.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la brigade de recherche de Vannes au 02 97 54 75 07. La compagnie a pour l'instant reçu près d'une dizaine d'appels. Des vérifications sont en cours.