Un appel à témoins lancé après la découverte d'un cadavre dans le cimetière de Saint-Julien-en-Genevois

Le dimanche 4 avril, le corps d'un septuagénaire a été retrouvé près d'une tombe dans une allée du cimetière de Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie. Les gendarmes lancent ce mardi un appel à témoin pour connaitre les circonstances. Un trousseau de clefs avec un badge magnétique et un sac de course ont été retrouvés près du cadavre.

Selon la description des gendarmes, l'homme avait entre 70 et 80 ans et le crâne dégarni, les cheveux courts grisonnants sur le côté, des yeux clairs, une corpulence normale. Il mesurait entre 1 mètre 70 et 1 mètre 75. Les gendarmes précisent qu'il portait une chemise bariolée dans les tons vert/ orange, un pantalon et une paire de sandales. En cas d'informations, il faut contacter la Brigade de Gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois au 04.50.49.20.44.