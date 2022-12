Un appel à témoin lancé après la disparition d'un homme près de Dijon

Cela fait plus de 48h que François Monnin, 49 ans, domicilié à Dijon a disparu. Son véhicule est retrouvé vendredi 2 décembre au Mont Afrique à Corcelles-les-Monts, sans aucune trace du dijonnais. Toute la zone autour est fouillée par les enquêteurs, en vain. Face à des recherches qui ne donnent rien pour le moment, les gendarmes lancent un appel à témoins.

ⓘ Publicité

François Monnin mesure 1m90 et pèse environ 70kg. Il a les yeux marrons foncés et les cheveux châtains, coupés courts. "Il pourrait porter un jean, un haut kaki et des baskets de course", ajoutent les enquêteurs.

Si vous avez des informations, veuillez contacter la gendarmerie de Sombernon au 03 80 33 42 10.