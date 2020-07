Un appel à témoin lancé après la disparition d'un octogénaire à Acigné, près de Rennes

Cet octogénaire a quitté son domicile d'Acigné, en Ille-et-Vilaine, le 24 juin 2020 à 9 heures pour aller chercher du miel au marché. Depuis, ses proches n'ont pas de nouvelles. L'homme ne dispose pas de téléphone portable.

Selon les gendarmes "il prend facilement le bus pour aller sur Rennes, il pratique l'auto-stop et peut également avoir pris le train". Cet homme peut avoir des pertes de mémoires et des problèmes d'orientation. L'homme porte des lunettes et une moustache blanche. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un bermuda bleu, un tee-shirt blanc et une casquette avec l'inscription "la réunion".

Des recherches en forêt de Liffré

Il aurait été croisé dimanche 28 juin sur le secteur de la forêt de Liffré, mais pour l'heure, les recherches engagées, avec une équipe cynophile, n'ont rien donné. Si vous disposez d'informations, contactez la brigade de Liffré au 02.99.68.31.02