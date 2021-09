Un appel à témoin lancé après la disparition inquiétante d'un homme à Rion-des-Landes

La gendarmerie des Landes lance un appel à témoin suite à la disparition d'un homme le jeudi 9 septembre dans l'après-midi. L'homme mesure 1,78 m et pèse environ 90kg. Il a quitté l'Ehpad et n'est jamais revenu.

Jeudi 9 septembre au soir, la gendarmerie des Landes a posté un message sur sa page Facebook : un appel à témoin lancé après la disparition d'un homme à Rion-des-Landes aux alentours de 16h00. L'homme mesure 178cm et pèse environ 90kg. Il a les cheveux courts et grisonnants. Il porte un survêtement, un tee-shirt, et un corset rigide explique la gendarmerie.

L'homme âgé vit en maison de retraite. Il est sorti de l'établissement et n'est pas revenu en fin de journée.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les recherches des gendarmes ont commencé jeudi soir et se sont terminées tard dans la nuit. Elles ont repris tôt ce vendredi matin. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter le 17.