Un appel à témoin lancé après la mort d'un motard dans un accident à Périgueux

La police de Périgueux lance un appel à témoin ce lundi 14 février après l'accident mortel à Périgueux. Une voiture et une moto se sont percutées, le motard est mort dans l'accident.

La police de Périgueux cherche des témoins après l'accident mortel entre une voiture et une moto ce vendredi 11 février à Périgueux. Vers 14h25, "un motard est entré en collision avec une voiture à l'intersection de la rue Bertin et de l'avenue de Stalingrad, les deux véhicules circulaient dans le même sens venant de la place Faidherbe et Périgueux-centre" écrit la police dans un communiqué envoyé ce lundi.

Les policiers lancent un appel à tous ceux qui étaient présents au moment de l'accident et qui peuvent donner des éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Le motard, un homme de 61 ans originaire de Basillac-et-Auberoche, est tombé et il n'a pas pu être réanimé par les secours.

Si vous avez un témoignage à apporter, les policiers vous demandent d'appeler rapidement au 05.53.06.44.44