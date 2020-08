Un appel à témoin lancé après un viol sur la plage de Parcey dans le Jura

Les gendarmes du Jura lancent un appel à témoins pour retrouver l'auteur présumé d'un viol commis sur la plage de Parcey le samedi 1er août. Un homme est recherché pour cette agression sexuelle grave commise entre 14h30 et 15h sur une femme âgée de 35 ans.

Un descriptif basé sur les déclarations de la victime

L'appel à témoin se base sur les descriptions de la victime. Les enquêteurs recherchent un homme âgé d'environ 30 ans, de type caucasien, avec des cheveux et une barbe de couleurs poivre et sel, les yeux verts. Cet homme présenterait une forte corpulence et portait un short de couleur foncé (noir ou bleu foncé).

Il aurait donc agi en plein après-midi, sur ce site trés fréquenté en été. Les gendarmes du Jura recherchent donc désormais des témoins qui auraient croisé cet homme ou qui auraient vu et entendu quelque chose de suspect.