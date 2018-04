Deux adolescents de douze et treize ans ont disparu sur la commune de Bazoches-sur-le-Betz dans le Loiret. Un appel à témoin a été lancé par la gendarmerie.

Bazoches-sur-le-Betz, France

Deux adolescents, Emma et Ludovic ont disparu ce samedi matin aux alentours de 8h30 à Bazoches-sur-le-Betz, dans le Loiret. Âgés de 12 et 13 ans, ces adolescents sont placés en famille d'accueil et vivent dans cette commune du Montargois. Il s'agirait d'une fugue selon les informations communiquées par la gendarmerie.

Des adolescents à vélo

Les deux adolescents sont partis en vélo. Emma a les cheveux longs châtains clairs, Ludovic est de petite taille et de corpulence forte. Il a les cheveux courts et blonds. Aucune information n'a en revanche été communiquée sur les vêtements qu'ils portaient. Il peuvent circuler sur des vélos. Celui d'Emma est un vieux vélo bleu, celui de Ludovic est bleu et orange.

En cas de renseignement, veuillez contacter la brigade de gendarmerie de Courtenay en composant le 02.38.97.26.01 ou le 17.