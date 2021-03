Un appel à témoin lancé par la police de Nancy après une disparition jugée "inquiétante"

La police de Nancy lance un appel à témoin pour tenter de retrouver un habitant de Pulnoy, âgé de 60 ans. Pascal Maxant n'a plus donné de nouvelle depuis jeudi 18 mars. Une disparition jugée "inquiétante".

Pascal Maxant a 60 ans et mesure 1m79

La police de Nancy compte sur les internautes pour faire circuler l'information et avancer les recherches. Un habitant de Pulnoy, dans le Grand Nancy, n'a plus donné de nouvelles depuis jeudi 18 mars. La disparition de Pascal Maxant, 60 ans, est considérée comme "inquiétante".

Des moyens importants ont été déployés jusqu'à présent : un drone et des chiens de recherche des pompiers puis un hélicoptère de la gendarmerie lors d'une battue organisée samedi 20 mars avec la protection civile. Sans succès.

Au moment de sa disparition, Pascal Maxant portait un jean bleu, une veste de randonnée sombre avec des fermetures oranges, des chaussures de randonnée et un sac à dos vert. Il mesure 1m79 et a les cheveux bruns et grisonnants sur les côtés, coupés court.