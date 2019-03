Un appel à témoin lancé par la police de Roanne après la mort d'un enfant

Riorges, France

Les faits remontent au 7 mars 2018. Voilà l'appel à témoin, recopié tel quel, lancé ce jeudi par la police de Roanne, qui ne souhaite pas donner d'autres informations pour ne pas nuire à l'enquête.

APPEL A TEMOIN :

Dans le cadre d'une Commission Rogatoire faisant suite au décès d'un enfant, le commissariat de police de Roanne recherche le conducteur d'un véhicule Peugeot 405 blanc qui a pris en stop une jeune femme en date du 07/03/2018 vers 11h15. Cette dernière, âgée d'environ 20 ans, blonde et menue, accompagnée d'un petit chien en laisse, a été prise en charge à proximité de la rue Etienne Dolet à Roanne pour être déposée à la boulangerie "La Framboisine" à Riorges. Bien vouloir contacter l'hôtel de police de Roanne au 04.77.44.43.00, groupe BLPF (Brigade de Protection de la Famille)". Le but est donc de retrouver ce conducteur qui pourrait nous apporter des éléments sur l'enquête en cours, en précisant qu'il n'est nullement mis en cause dans cette affaire.