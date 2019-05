Un appel à témoins lancé pour retrouver un habitant de Puiseaux, dans le Loiret

Puiseaux, France

La gendarmerie du Loiret a lancé ce mercredi un appel à témoins pour tenter de retrouver un homme âgé de 35 ans. Cyril Canalda, un habitant de Puiseaux, à la limite entre le Loiret et la Seine-et-Marne a été aperçu pour la dernière fois ce mardi, aux alentours de 7h30. Il se dirigeait à pied vers Beaumont-du-Gâtinais, à quelques kilomètres de sa commune de résidence, pour un rendez-vous médical. Il devait ensuite se rendre au travail, mais n'y est pas allé : c'est ce qui a alerté sa famille.

Le crâne rasé et de forte corpulence

L'homme mesure environ 1m80, et est de forte corpulence. Il a les yeux marrons et le crâne rasé. Il est habillé d’un bas de survêtement de couleur orange fluorescente, avec des chaussures bleues et marrons. Il ne porterait pas de manteau. Si vous avez des informations il faut composer le 17 ou bien le n° de la gendarmerie de Beaune-la-Rolande au 02 38 33 94 20.