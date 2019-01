Un appel à témoins lancé pour une disparition inquiétante à Saint-Maixent-l'Ecole

Saint-Maixent-l'École, France

La gendarmerie des Deux-Sèvres lance un appel à témoins pour une disparition inquiétante à Saint-Maixent-l'Ecole. Un homme de 50 ans qui réside dans cette ville a disparu le 26 décembre dernier, dans l'après-midi.

Cet homme, Karim Tadrist, surnommé Eric, mesure 1 mètre 80. Il est de corpulence maigre et il serait vêtu d'un pull gris, d'un tee-shirt blanc et d'un pantalon de survêtement bleu marine avec des rayures blanches et de chaussures noires.

Cet habitant de Saint-Maixent-l'Ecole a disparu le 26 décembre dernier. - Gendarmerie des Deux-Sèvres

Si vous avez des informations sur cette disparition, la gendarmerie vous demande de les contacter au 05.49.05.50.12