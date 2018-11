Un appel à témoin est lancé pour retrouver la cloche volée de la chapelle de Bovelles, à l'Ouest d'Amiens. On ne sait pas quand, ni comment elle a été volée. Le maire de la commune, Denis Dhondt, en a été informé samedi dernier.

Il n'y a plus de cloche sur le toit de l'historique chapelle de Bovelles

Un appel à témoin est lancé à Bovelles, à l'Ouest d'Amiens pour retrouver la cloche de l'historique chapelle de la commune. Elle aurait été volée en fin de semaine dernière. Toute personne qui aurait remarqué un comportement suspect autour du cimetière où se trouve la chapelle est invitée à contacter la gendarmerie ou la mairie.

On ne sait pas encore quand, ni comment la cloche a été volée. Le maire de la commune de 340 habitants, Denis Dhondt, en a été averti samedi dernier, le 27 octobre. Une plainte a été déposée et la gendarmerie est venue constater le vol. Seule trace du larcin : des tuiles sont cassées sur le toit.

Selon un habitant rencontré sur place, "la cloche était encore là jeudi". L'homme était venu nettoyer la tombe d'un proche et affirme qu'il aurait remarqué son absence, sans grand étonnement sur ce vol : "Les gens volent tout maintenant ! Il y a tout le temps des disparitions sur les tombes !". Comme les autres habitants des alentours, il aimerait revoir une cloche au dessus de la chapelle. Mais selon le maire de Bovelles, Denis Dhondt, la priorité est plutôt de réparer le toit et si possible de rénover la vieille bâtisse qui menace de s'effondrer. Elle est inutilisée depuis de nombreuses années, tout comme la cloche.