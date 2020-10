Appel à témoins lancé à Nîmes pour retrouver un homme de 43 ans

La police lance un appel à témoins pour retrouver Ramy ben Arfa. Ce Français de 43 ans habite Nîmes, dans le secteur des allées Jean-Jaurès. Il mesure 1m70 et, contrairement à la photo, il porte barbe et cheveux mi-longs, frisés, bruns. Il a disparu depuis le jeudi 15 octobre 2020.

Un appel à témoins de la police nationale pour retrouver Ramy ben Arfa. Ce Français de 43 ans est domicilié dans le secteur de l'avenue Jean-Jaurès, à Nîmes. De taille moyenne, 1m70, il est mince, a les yeux marron et contrairement à la photo de l'avis de recherche, il porte aujourd'hui la barbe, noire, et a des cheveux mi-longs, frisés et bruns. Il était vêtu au moment de sa disparition d'un bas de survêtement bleu, d'un tee-shirt marron clair et d'une casquette noire.

Ramy ben Arfa est sous traitement médical, il souffre de schizophrénie. Il a quitté son appartement le jeudi 15 octobre à midi pour un rendez-vous, il ne s'y est pas présenté et n'a pas réintégré son logement. Lors de sa disparition, il avait son téléphone portable éteint, sa carte bancaire et sa carte d'identité. Il a pour habitude de fréquenter la gare SNCF de Nîmes. Il possède un tatouage effacé représentant une lune au niveau de l'épaule droite.