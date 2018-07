La CRS autoroutière de Champigneulles lance un appel à témoin : elle cherche des informations sur un poids lourd circulant sur l'A31, en direction de Nancy, ce lundi après-midi. Il a pris la fuite après avoir provoqué un accident.

Les faits se sont déroulés un peu après 16h. Une Peugeot 107 de couleur anthracite quitte le péage de Gye et entre sur l'autoroute via la bretelle de Toul-Valcourt. Elle s'insère entre 2 camions. Celui de derrière se met alors à accélérer et percute le véhicule qui traverse la voie de gauche et va percuter la glissière de sécurité du terre-plein central. Les deux occupants de la voiture, légèrement blessés à la tête et à la hanche, sont évacués vers l’hôpital de Toul. Le poids lourd lui a poursuivi sa route.

Remorque bâchée, partie basse de couleur bleue

Aucun témoin ne s'est encore manifesté. La police est à la recherche d'indications pouvant permettre d'identifier ce camion et son conducteur. La partie basse du véhicule serait de couleur bleue, avec des traces de gris et de blanc. C'est ce que laissent penser les marques retrouvées sur le pare-choc de la Peugeot accidentée. La remorque serait bâchée. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le service judiciaire de la CRS au 03.83.38.00.67.