Un appel à témoin pour retrouver une adolescente de 14 ans dans les Pyrénées-Orientales

La jeune fille, prénomée Natacha, n'a pas donné de nouvelles depuis ce samedi soir. Alors qu'elle était avec sa famille sur la plage nord de Saint-Cyprien, elle quitte ses parents à 20h pour rejoindre la fête foraine seule. Son frère jumeau fait de même peu après. À 23h, les parents signalent l'absence de leurs enfants. Le garçon est retrouvé, et indique ne pas avoir vu sa soeur.

L'adolescente (à gauche sur la photo) mesure environ 1m50, est de corpulence normale, a les cheveux longs et noirs et les yeux noirs. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une veste verte et d'un short marron. Selon la gendarmerie, Natacha, née à Barcelone, connait très peu la région. Sa famille, d'origine bosniaque, est domiciliée à Perpignan. Elle n'a ni moyens de paiement, ni téléphone.

Toute personne ayant des informations sur cette disparition est invitée à contacter la gendarmerie de Saint-Cyprien au 04 68 21 00 19.