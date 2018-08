Nargis, France

La gendarmerie du Loiret a entamé des recherches, dès ce mercredi 15 août au soir, pour tenter de retrouver Henri Picard, un habitant de Nargis âgé de 79 ans. Selon ses proches l'homme souffre de troubles importants de la mémoire. Il a quitté son domicile à pied, dans l'après-midi du mercredi. Les gendarmes ont fouillé les environs de Nargis et des communes avoisinantes, sans succès.

Vêtu d'un jean bleu et d'un pull gris

Henri Picard est de taille et de corpulence moyenne, il a les cheveux gris/blanc, il a une calvitie et il porte des lunettes de vue. Sur la photo diffusée par la brigade de gendarmerie de Ferrières en Gatinais, il porte une moustache, mais il ne la porte plus aujourd'hui. Il serait vêtu d'un pantalon en jean bleu, un pull gris, il a au pied des sandalettes avec des chaussettes, et sur la tête une casquette bleu clair. Il est déjà arrivé qu'il peine à retrouver son domicile, en raison de ses troubles, mais jamais aussi longtemps. Henri Picard est un marcheur, assez endurant, il a l'habitude de marcher au bord des routes.

Contacter la gendarmerie de Ferrières en Gatinais

La brigade de Ferrières en Gatinais à toute personne qui aurait vu cet homme ou aurait des informations, de prendre contact avec elle, en composant le 02.38.96.36.80 ou le 17.