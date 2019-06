Un appel à témoin pour un septuagénaire disparu en Isère

L'homme n'a plus donné de nouvelle depuis qu'il a quitté son domicile samedi vers 15h

Vizille, France

Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie de l'Isère pour tenter de retrouver un homme de 79 ans qui a quitté son domicile samedi vers 15h et n'est plus reparu depuis. Les recherches menées toute la journée de dimanche, y compris avec l'aide d'un hélicoptère et de moyens cynophiles n'ont rien donné.

Selon l'appel de la gendarmerie cet homme mesure entre 1,75 et 1,79 m et il était vêtu samedi d’un short beige et d’une chemise bleu clair à manches courtes.

Toute personne susceptible de l’avoir vu ou de communiquer des renseignements est priée de contacter la brigade de VIZILLE au 04 76 78 98 50