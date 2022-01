Un appel à témoins après des vols par une fausse infirmière chez des personnes âgées à Avignon

La police de Vaucluse lance un appel à témoins après plusieurs vols chez des personnes âgées à Avignon. Une femme se faisait passer pour une infirmière. Elle sonnait chez ses victimes, proposait des soins et même d'administrer des pseudo-vaccins contre le covid. Mais elle en profitait pour voler tout ce qu'elle trouvait : monnaie, carte bleue, chéquiers, bijoux...

Les faits se sont produits entre octobre et décembre 2021. Une dizaine de victimes ont déjà été recensées et une toxicomane de 30 ans a été interpellée ce lundi à la mi-journée à Nîmes. Son compagnon qui profitait de l’argent volé a été arrêté a la gare d'Avignon. Tous les deux sont en garde à vue et la sureté urbaine est à la recherche de témoignage d'autres victimes potentielles.

La police lance un appel à d'éventuelles autres victimes qui ne sont pas encore connues. "Les mis en cause sont susceptibles d’avoir agi également dans d’autres départements comme les Pyrénées orientales ou le Gard", précise la police nationale.