Appel à témoins après deux tentatives d'agression sexuelle sur des mineures à Brignoles

Brignoles, France

Les gendarmes diffusent ce mercredi un appel à témoins après deux tentatives d'agressions sexuelles mardi à Brignoles. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, d'1m72 environ, de corpulence fine et de type européen est recherché. L'homme s'en est pris à deux adolescentes en fin d'après-midi.

Simple hasard ou véritable calcul ? Quoi qu'il en soit, l'individu attend l'heure de sortie des établissements scolaires pour agir. Il s'approche d'une première adolescente. Et tout de suite, il tente de la toucher sur ses parties intimes. La victime ne se démonte pas, le repousse violemment et hurle. Une réaction qui pousse le jeune homme à prendre la fuite.

Mais il ne s'arrête pas là. Il cible une deuxième enfant, qui marche elle aussi, seule dans les rues de Brignoles. Même chose, il tente de la toucher. C'est l'intervention d'un témoin qui l'empêche de poursuivre. Là encore, il s'éloigne en courant.

Deux faits suffisamment inquiétants pour tenter d'en savoir plus sur cet individu, d'un peu plus d'1m70, de type européen, corpulence fine, les yeux clairs. Si vous habitez dans le secteur de Brignoles et pensez avoir vu un individu ressemblant au portait-robot, vous pouvez aider la gendarmerie en téléphonant au 17 ou au 04.94.69.03.90.