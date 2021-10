Un appel à témoins après l'accident de trottinette quartier Wilson à Reims

Jeudi 14 octobre, un homme de 26 ans était grièvement blessé après une chute à trottinette, dans le quartier Wilson à Reims. Un accident alors que la police se trouvait sur les lieux pour des contrôles. Face aux circonstances floues, le Parquet et la police de Reims lancent un appel à témoins.

Le Parquet de Reims et la police judiciaire de Reims lancent ce lundi un appel à témoins, concernant l'accident de trottinette du jeudi 14 octobre dans le quartier Wilson. "A l'intersection de la rue Germaine Abelé et de l'allée Beethoven", précise la police.

Ce jour-là, un homme de 26 ans, habitant du quartier Wilson, a été grièvement blessé après une chute à trottinette alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle de police. Un policier était par ailleurs légèrement blessé. Les circonstances de l'accident sont encore floues : l'homme a-t-il chuté seul ou après avoir percuté quelque chose ou quelqu'un ? C'est pour répondre à ces questions que l'appel à témoins a été lancé.

Deux enquêtes ouvertes par le Procureur de Reims

Dès jeudi, le Procureur de la République de Reims ouvrait deux enquêtes sur cet accident : l'une en "recherche des causes de blessures graves" et l'autre pour "refus d'obtempérer et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique". "Toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête est invitée à contacter la permanence de la police judiciaire au _03 90 23 13 05_".

Quant à la victime de l'accident, il est toujours hospitalisé, dans un état préoccupant, mais stable.