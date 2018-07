Pau, France

La police de Pau lance un appel à témoins après l'agression dont a été victime un jeune homme de l’agglomération paloise, à la sortie de la discothèque "le Next", sur la place du Foirail à Pau. Le jeune de 19 ans est toujours dans le comas et son pronostic vital est toujours engagé.

Il a été visiblement agressé vers 4 heures du matin ce dimanche 8 juillet. Il n'y a pas de témoins de la scène. Cela s'est passé en face de la sortie de la discothèque, devant les anciennes douches municipales du foirail. Cela s'est passé très rapidement, puisqu'il s'est écoulé très peu de temps entre la sortie du jeune homme de la discothèque et l'appel aux secours par les personnes qui l'ont trouvé inanimé : une dizaine de minutes tout au plus. Les enquêteurs n'ont pas de témoins des violences. Il y a eu très peu de coups. Peut être même un seul. Un coup qui l'a fait tomber. L'arrière de sa tête a heurté l'arête du trottoir et c'est ce choc qui a provoqué l’œdème sous-dural. A noter qu'il n'y a pas eu d'accrochage dans la discothèque. Tout s'est joué à l'extérieur et en très peu de temps.

Si vous pensez pouvoir aider la police, appelé au 05 59 98 22 12.