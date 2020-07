Un appel à témoins après la disparition d'un homme de 27 ans à Nîmes

L'homme qui a disparu est âgé de 27 ans et souffre de schizophrénie. Il est en rupture de traitement. Il n'a pas reparu à son domicile de la rue Rangueil à Nîmes depuis le 11 juillet. Djimy Cudorge-Bourguet est une personne fragile et suicidaire. Il a pour habitude de fréquenter la Placette, le boulevard Gambetta et la gare SNCF à Nîmes. D'origine maghrébine, il mesure 1m75, il est mince, a les yeux marrons et les cheveux courts châtain foncé. Il porte un grain de beauté au niveau de la joue gauche à proximité du nez et a plusieurs cicatrices sur les poignets et les avant-bras.

Au moment de sa disparition, il était habillé d'un pantalon gris foncé à pois blanc, type survêtement et d'un haut foncé. Il était porteur d'une sacoche de marque Lacoste.

Pour toute information qui permettrait d'aider les enquêteurs de la Sûreté Départementale du Gard à retrouver Djimy, veuillez contacter le 04 66 27 32 23 du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00. Vous pouvez également contacter l'Hôtel de Police au 04 66 27 30 00 ou appeler le 17 Police Secours.