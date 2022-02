Un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'un homme à Tarnos dans les Landes

Les gendarmes lancent ce vendredi un appel à témoins sur leur page Facebook après la disparition inquiétante d'un homme, Stéphane D., à Tarnos dans les Landes, à la frontière avec le Pays Basque. L'homme a été vu pour la dernière fois la veille, jeudi aux alentours de 18 heures, et circulerait à bord d'un véhicule Rénault Mégane de couleur grise.

Il est de type Européen et de corpulence forte, mesure 1m66 et a des cheveux châtains et courts. Il est vêtu d'un pantalon moutarde, d'une chemise ou d'un pull bleu et de chaussures en cuir marron.