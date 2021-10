Un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme de 60 ans à Talence

Le sexagénaire n'a plus été vu depuis le 21 octobre dernier.

Un homme de 60 ans a disparu depuis le 21 octobre à Talence. Sa disparition est jugée comme inquiétante par les policiers de Bordeaux qui lancent un appel à témoins ce lundi. Si vous avez des informations, il faut contacter le 05 57 85 71 91 ou le 08 00 00 49 38.

Pascal Bernard est de type caucasien, avec des cheveux grisonnants et une calvitie partielle. Il porte des lunettes et une moustache. Il est mince et mesure 1m80.

La dernière fois qu'il a été vu, le sexagénaire portait un ensemble de jogging gris et un haut à capuche. Il circule dans un Citroën C5 noir.