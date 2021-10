Un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une adolescente de 14 ans à Bordeaux

Léna a 14 ans est disparue depuis le 29 septembre, et pourrait se trouver à Bordeaux, à Marmande ou Casteljaloux selon les policiers de Bordeaux. Ils ont lancé un appel à témoins ce vendredi 1er octobre. Si vous avez des informations, il faut contacter le 05 57 85 71 91 ou le 08 00 00 49 38.

Léna a les cheveux longs, châtains et raides, les yeux bleus, elle est mince et mesure 1,55 m. Elle porte un haut mauve à manches courtes et un pantalon kaki.