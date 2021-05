Un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme et de son nourrisson dans le Morbihan

La gendarmerie de Ploërmel (Morbihan) lance un appel à témoins après la disparition d'une femme de 26 ans et de son fils de six mois. Elle n'a pas donné signe de vie depuis samedi 29 mai vers 15h.

Thi Thuy Tram D. n'a pas donné signe de vie depuis samedi 29 mai en milieu d'après-midi. Elle a été vue à Ploërmel (Morbihan) pour la dernière fois vers 15h, quittant le foyer maternel communal avec son fils de six mois et quelques affaires. Cette jeune femme de 26 ans, d'origine asiatique, mesure environ 1,60 mètre, a les cheveux longs noirs et les yeux noirs. Elle porte des lunettes, mais on ne sait pas ce qu'elle portait comme vêtements le jour de sa disparition.

La gendarmerie du Morbihan lance un appel à témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la compagnie de Ploërmel au 02.97.74.06.14 ou composer le 17.