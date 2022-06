Un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une septuagénaire à Lanester

D'importantes moyens de recherches déployés près de Lorient depuis jeudi pour retrouver une dame de 77 ans. Annie Le Gal n'a plus donné signe de vie depuis mercredi soir. Elle a quitté la résidence senior où elle habite à Lanester, sans son téléphone. Un hélicoptère et la brigade nautique ont notamment sillonné la zone, dont le fleuve du Blavet vendredi après-midi, sans succès. La septuagénaire a les cheveux courts et blancs, elle marche avec une canne.

Toute personne détenant des informations est invitée à contacter le commissariat de Lorient au 02 97 78 86 00 ou 02 97 78 96 10.